Inauguration d'une usine de production de gants de travail à Khankendi VIDEO

Khankendi, 28 mai, AZERTAC

Jeudi 28 mai, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a assisté à l’inauguration de l'usine de fabrication de gants de travail de la société « GP Safety » à Khankendi.

Hikmet Assadov, fondateur de « GP Safety », a présenté au chef de l'État les activités de la société.

Il a été précisé que quatre types de gants de travail destinés à différents usages seraient produits. La capacité de production annuelle de la société constitue 25 millions de paires de gants. Ces produits sont conçus pour répondre aux besoins du marché intérieur. À terme, leur exportation vers le marché européen est également prévue. 35 personnes travailleront dans l’usine et cela représente un investissement de 3,5 millions de manats.

Il convient de noter que la création de cette usine contribuera non seulement au développement de l'industrie légère à Khankendi, mais jouera également un rôle dans la restauration du potentiel économique de la ville.