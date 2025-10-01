Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev, accompagné de la première dame Mehriban Aliyeva, et le président de la République italienne Sergio Mattarella, en visite officielle en Azerbaïdjan, ont participé le 1er octobre à l'inauguration des premiers bâtiments de l’Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou.

Après avoir visité les bâtiments et pris connaissance des conditions créées dans les locaux, le chef de l'État azerbaïdjanais, son épouse et le président italien se sont entretenus avec les dirigeants des universités italiennes en visite en Azerbaïdjan, ainsi qu'avec les professeurs et étudiants de l’Université italo-azerbaïdjanaise.