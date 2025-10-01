Inauguration des premiers bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou MIS A JOUR

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev, accompagné de la première dame Mehriban Aliyeva, et le président de la République italienne Sergio Mattarella, en visite officielle en Azerbaïdjan, ont participé le 1er octobre à l'inauguration des premiers bâtiments de l’Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou.

Le Recteur de l'Université ADA, Hafiz Pachaïev, a informé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, son épouse Mehriban Aliyeva et le président italien Sergio Mattarella, des nouveaux bâtiments d'enseignement nouvellement construit et le parc aménagé aux alentours.

Par la suite, les chefs d’Etat ont visité une exposition de produits agricoles azerbaïdjanais et italiens, organisée dans le bâtiment d’enseignement.

Après avoir visité les bâtiments et pris connaissance des conditions créées dans les locaux, le chef de l'État azerbaïdjanais, son épouse et le président italien se sont entretenus avec les dirigeants des universités italiennes en visite en Azerbaïdjan, ainsi qu'avec les professeurs et étudiants de l’Université italo-azerbaïdjanaise.

Le recteur de l'Université ADA, Hafiz Pachaïev, a prononcé un discours lors de la rencontre.

Le président azerbaïdjanais a ensuite pris la parole.

Discours du président Ilham Aliyev

- Honorable Monsieur le Président,

Distingués invités, étudiants et enseignants,

Mesdames et Messieurs,

Aujourd’hui, c’est un jour très marquant dans l'histoire des relations entre l'Italie et l'Azerbaïdjan, puisque nous célébrons l'inauguration des bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanais. Lorsque j'ai rencontré le président Mattarella l'année dernière à Rome, je l'en avais informé et l'avais invité à effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan. Je suis heureux que Monsieur le président ait accepté mon invitation et soit venu pour une seconde visite officielle en Azerbaïdjan. Dans le cadre de ce déplacement, nous célébrons ensemble l'ouverture de ce magnifique établissement d'enseignement. Le fait que cet événement ait été inclus dans le programme officiel de la visite du président Mattarella démontre la grande importance capitale que l'Italie et l’Azerbaïdjan accordent à la coopération dans ce domaine. Je suis convaincu que l'avenir de cette université sera très prometteur. Elle saura occuper la place qui lui revient non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi à l'échelle mondiale, et ses diplômés contribueront considérablement au développement de l'Azerbaïdjan. Je suis certain que les étudiants qui y étudient et y étudieront à l'avenir offriront un soutien considérable à l'avancement de notre nation. Il n'est en effet un secret pour personne que le développement de tout pays découle de son potentiel scientifique et éducatif. Si nous examinons l'expérience des pays développés, nous constatons que ce sont les connaissances, l'éducation et les technologies qui en font des pays avancés. Dans le monde d'aujourd'hui, le progrès technologique est le facteur déterminant de la réussite de chaque pays. En tant que pays riches en ressources naturelles, l'Azerbaïdjan s'est efforcé, avant tout, d'orienter les revenus acquis de ces ressources vers le capital humain. Nous devons, en effet, nous tourner vers l'avenir. Je le répète : le pétrole, le gaz et les ressources naturelles ne garantissent pas à ces pays un développement durable à long terme. Cette croissance ne peut être que de courte durée. Or, le développement durable et à long terme repose précisément sur le niveau des connaissances, de la technologie et de l'éducation. C'est pourquoi nous avons accordé une grande attention à ce secteur en Azerbaïdjan et avons déjà mis en œuvre de nombreux programmes importants au fil des ans.

Dès mon élection à la présidence, j'ai donné des instructions pour que les jeunes azerbaïdjanais soient envoyés dans les grandes universités mondiales aux frais de l’État. L’ensemble de leurs dépenses a été pris en charge par le gouvernement, afin qu'ils puissent étudier brillamment et retourner au pays en tant qu’excellents spécialistes. Aujourd’hui, le nombre d’étudiants ayant fait leurs études dans les principales universités du monde grâce à ce programme d’État se chiffre en milliers. Dans une phase ultérieure, nous avons décidé de nous concentrer également sur la coopération internationale pour le développement du système éducatif à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Plusieurs universités fonctionnent déjà en Azerbaïdjan en partenariat avec des partenaires étrangers, et le nouvel établissement est l'Université italo-azerbaïdjanaise. La particularité de cette université, comme l'a souligné le recteur Hafiz Pachaïev, est qu'elle a été établie en collaboration entre l’Université ADA et cinq universités italiennes de premier plan. Compte tenu des relations de partenariat stratégique entre l’Italie et l’Azerbaïdjan, nous sommes convaincus et espérons que cette institution deviendra l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus importants du pays.

L'Italie a établi des relations avec l'Azerbaïdjan sur la base d'un partenariat stratégique qui dure depuis de nombreuses années. Nous sommes, au sens propre du terme, des partenaires stratégiques. Notre coopération a une nature stratégique, elle n'est pas à court terme, mais à long terme. En même temps, de nouvelles orientations sont ajoutées chaque année à notre cadre de coopération. Cette collaboration, qui s'étend de l'énergie à la production industrielle et qui couvre aujourd'hui le secteur de l'éducation, est véritablement de nature stratégique.

Hier, lors de la visite officielle du président Mattarella, nous avons souligné, tant dans les déclarations officielles que pendant nos entretiens, que la coopération Italie-Azerbaïdjan avait ouvert la voie à un développement majeur, notamment dans le domaine énergétique. Le projet TAP (gazoduc transadriatique), qui fait partie intégrante du Corridor gazier méridional, a été rendu possible en grande partie grâce au soutien personnel du président Mattarella. Si cette solution n'avait pas été trouvée à l'époque, nous ne serions pas aujourd'hui en mesure d'exporter autant de ressources naturelles vers l'espace européen. Nous en aurions souffert, tout comme l'espace européen. Aujourd'hui, le gaz azerbaïdjanais soutient la sécurité énergétique de huit pays membres de l'Union européenne, et cette géographie est en pleine expansion. La coopération Italie-Azerbaïdjan y a joué un rôle décisif.

L’Azerbaïdjan est le deuxième fournisseur de gaz et le premier fournisseur de pétrole sur le marché italien. Je suis convaincu que l'Italie deviendra notre partenaire numéro un même dans le domaine de l'éducation. Les résultats que nous observons ici et les succès déjà enregistrés par l'université qui a commencé ses activités nous permettent de l'affirmer. Des centaines d'étudiants y étudient déjà. Nous avons rencontré aujourd'hui l’équipe de direction. Un corps professoral international y travaille, avec des enseignants venant à la fois d'Italie et d'Azerbaïdjan. Il y a aussi des étudiants étrangers, ce qui crée une excellente ambiance. Je suis certain que les étudiants qui y étudient et y seront diplômés deviendront à l'avenir des messagers de l'amitié italo-azerbaïdjanaise. Quoi qu'il en soit, l'avenir des étudiants azerbaïdjanais qui y étudient sera lié à l'Italie. Ils apprendront à mieux connaître l'Italie, sa culture, son développement et ses succès. De nombreux objectifs seront atteints ici. Premièrement, un solide potentiel de ressources humaines sera créé pour l'économie azerbaïdjanaise. Les questions de perfectionnement de notre système éducatif trouveront leur solution. Nous rejoindrons le système éducatif le plus moderne et progressiste et, en même temps, nos relations amicales avec l'Italie, l'un des pays leaders de l'Union européenne, se renforceront encore plus. Compte tenu de tous ces facteurs, nous constatons une fois de plus que les mesures réfléchies prises en temps opportun donnent de magnifiques résultats.

Comme il a été mentionné ici, l’initiative de création de cette université avait été proposée il y a seulement cinq ans. L’échange de documents a eu lieu à Rome, au Centre culturel situé dans les locaux de l’ambassade d’Azerbaïdjan. J’ai ensuite signé une ordonnance. Des fonds ont été alloués par le budget de l’État azerbaïdjanais pour la construction de ces bâtiments et de l’ensemble de l’infrastructure. Aujourd’hui, en 2025, nous célébrons l’inauguration de ces magnifiques bâtiments.

C’est un événement véritablement magnifique. Cet établissement d’enseignement sera un foyer d’amitié entre l’Italie et l’Azerbaïdjan. Je vous félicite tous à cette occasion. Je remercie une fois de plus Monsieur le président d’avoir été à nos côtés pour cet événement. Merci.

X X X

Le président de la République italienne a ensuite prononcé un discours lors de la cérémonie.

Discours du président Sergio Mattarella

- Monsieur le Président,

Honorable Madame la Première Vice-Présidente,

J'exprime ma profonde reconnaissance à l'Université ADA et à son recteur pour leurs paroles agréables. Je salue également les recteurs et vice-recteurs de l’Université LUISS, des universités de Milan et de Turin, ainsi que des universités de Bologne et de Rome, qui sont présents ici à ses côtés. Monsieur le Président, j'ai moi-même été diplômé de l'Université de Rome il y a de nombreuses années.

Je présente mes vœux les plus chaleureux aux professeurs associés de l'Université italo-azerbaïdjanaise, ainsi qu'aux étudiantes et étudiants, qui étudient et étudieront sur ce magnifique campus que nous venons de visiter. Ce campus m'a laissé une excellente impression. J'apprécie grandement la fonctionnalité et la beauté de son bâtiment. Personnellement, je me réjouis de cette initiative. L'Italie est fière d'avoir mis en œuvre ce projet conjointement avec l'Azerbaïdjan. Cette université rassemble non seulement de vastes opportunités, des ressources, de la recherche, de l'enseignement, des professeurs associés et de jeunes étudiants azerbaïdjanais et italiens, mais elle est également le reflet de l'amitié croissante, étroite et large entre l'Azerbaïdjan et l'Italie.

Cette initiative revêt à la fois une signification symbolique et exemplaire, elle est également le couronnement de notre coopération qui, comme l'a rappelé le président Aliyev, se manifeste sous diverses formes et dans de multiples secteurs, allant de l'énergie à l'économie et à l'industrie. De plus, ce lieu incarne la culture, la recherche scientifique et l'éducation qui lient étroitement nos deux pays et leurs citoyens.

J'exprime ma profonde reconnaissance au président Aliyev pour m'avoir aimablement invité à revenir en Azerbaïdjan. Je suis honoré de l'invitation qu'il m'a faite à inaugurer un campus étudiant aussi magnifique. J'en suis sincèrement très reconnaissant.

Je vois tout cela comme l'occasion de démontrer les relations qui unissent nos deux pays, qui concentrent leur attention sur le bien-être de leurs citoyens, se préoccupent de leur vie et pensent à leur avenir. Bakou et Rome n'ont pas seulement écrit une histoire de contacts géographiques. Elles ont aussi rédigé une chronique d'échanges de biens et de produits via des routes commerciales qui se croisent, tout en partageant leurs connaissances, leurs perspectives et leurs plans d'amitié et de coopération.

Le renouvellement de ces relations sous une forme aussi fructueuse, concrète et de haute qualité, comme en témoigne l'Université italo-azerbaïdjanaise, est également un message pour l'ensemble de la communauté internationale. Cette coopération vient compléter les compétences, les talents, les ressources et les perspectives. Je suis très heureux d'avoir vu, avec Monsieur le Président, ce magnifique bâtiment universitaire. Cet établissement d’enseignement offrira aux professeurs et aux étudiants l'opportunité non seulement de mener des recherches, de travailler, d'étudier et d'accroître activement leurs connaissances, mais aussi de ressentir la vie universitaire sur ce territoire. En pensant aux perspectives de développement, je souhaite que de telles tendances de croissance prennent de l'ampleur dans tous les territoires de l'Azerbaïdjan. J'aimerais qu'il y ait de nombreuses initiatives d'importance internationale ici. De telles perspectives conjointes renforceront davantage le rôle de notre Université italo-azerbaïdjanaise. La culture que l'université reflète et exprime, en tant que porteuse de connaissances, rendra ces messages plus efficaces.

J'adresse mes plus sincères félicitations aux jeunes étudiante et étudiants, qui étudient et étudieront ici à cette occasion. Ils auront l'opportunité non seulement de faire leurs études au sein d'un établissement de leur propre pays, mais aussi d'établir un lien réel, efficace et non virtuel avec les étudiants, professeurs associés et chercheurs des autres établissements scolaires de notre pays. De même, nos étudiants, professeurs associés et chercheurs prendront contact avec leurs homologues azerbaïdjanais. C'est ainsi que la connaissance s'approfondit et que l'étendue des opportunités augmente. Dans ce contexte, une telle expérience et initiative devient un outil d'une valeur incroyable.

Je tiens à souligner que nous avons déjà évoqué, avec le président Aliyev, le travail accompli par les universités participantes, ainsi que cette initiative extraordinaire qui a produit des résultats d'une grande importance. Tout cela démontre la justesse de l'initiative et de l'intention qui ont conduit à la création de cet établissement d'enseignement.

Nous vous remercions pour le travail accompli. L’Italie est fière de participer à cette initiative aux côtés de l'Azerbaïdjan. Monsieur le Président, je suis sincèrement très heureux que nous donnions un exemple d'une telle importance au niveau international, assurant l'approfondissement et le développement de la coopération, ainsi que l'éducation de nos jeunes talentueux. Dans le contexte international actuel, caractérisé par de graves conflits et affrontements, nous coopérons avec satisfaction, non seulement dans les domaines de l'économie et de l'industrie, mais aussi dans ceux de la culture, de l'éducation et de la formation des jeunes. L'humanité doit toujours suivre cette voie. Seuls les jeunes feront avancer l'humanité. Nous avons accompli un travail considérable au niveau mondial. Il ne sera pas possible de faire face aux défis sans l'approfondissement de la culture, de l'éducation et de la recherche. Cet idéal est valorisé et fait l'objet d'une coopération au sein de l'Université italo-azerbaïdjanaise.

Je vous remercie pour le travail que vous avez accompli. Je félicite les recteurs, les professeurs et les étudiants !