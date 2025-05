Inauguration d’un complexe d’élevage de la SARL « Qoç Et » dans le village de Khanabad de la région de Khodjaly MIS A JOUR VIDEO

Khodjaly, 9 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a assisté le 9 mai à la cérémonie d’inauguration du complexe d’élevage de la SARL d’exploitation agricole « Qoç Et », situé dans le village de Khanabad de la région de Khodjaly.

Le ministre de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, a informé le président de la République du fonctionnement du complexe.

Le complexe comprend des activités d’élevage, d’exploitation bovine viande et lait, de production ainsi que des services de restauration. La ferme d’élevage dispose d’une capacité totale de 750 têtes (gros bovin). Actuellement, elle abrite 355 têtes de trois races différentes. Le complexe, qui fonctionne avec des technologies turques et allemandes, a une capacité annuelle de production de 100 tonnes de viande et de 2 000 tonnes de lait. À l’avenir, la production de lait devrait atteindre 3 000 tonnes par an. Les produits du complexe seront exportés vers les Émirats arabes unis et le Qatar, en plus de répondre à la demande intérieure.

L’implantation du complexe dans les territoires nouvellement libérés a permis la création de 55 emplois. Après la mise en service de l’unité de production laitière, l’entreprise prévoit d’augmenter à 100 le nombre d’emplois créés dans la région.

Le projet, d’une valeur de 4,2 millions de manats, s’étend sur une superficie de 7,6 hectares. L’orge et le blé d’hiver ont été semés sur plus de 500 hectares de terres afin de répondre aux besoins alimentaires de l’exploitation agricole.