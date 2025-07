Inauguration d’une exposition consacrée aux journalistes azerbaïdjanais victimes de l'agression arménienne à Paris

Paris, 14 juillet, AZERTAC

Une exposition présentant les photographies de 14 journalistes azerbaïdjanais morts dans l'exercice de leurs fonctions lors de l'agression militaire arménienne contre l'Azerbaïdjan a été inaugurée au Centre culturel d'Azerbaïdjan à Paris. L'événement a été organisé par le Centre d’analyse Baku Network et avec le soutien de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la conseillère de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris, Nigar Husseynova, a évoqué les problèmes auxquels l'Azerbaïdjan est confronté depuis la fin des années 1980, découlant des revendications territoriales ouvertes de l'Arménie et de la guerre non déclarée.

Elle a souligné que des représentants des médias figuraient parmi les victimes du conflit, évoquant Salatin Asguérova, brutalement tuée par les forces arméniennes, a été la première journaliste tombée en martyre en 1991 ; Osman Mirzeïev, Ali Moustafaïev et Fakhraddin Chahbazov, tués en 1991 lorsqu'un hélicoptère transportant de hauts responsables azerbaïdjanais a été abattu au-dessus du Karabagh lors d'un acte terroriste ; Tchinguiz Moustafaïev, qui a joué un rôle clé dans la sensibilisation de la presse mondiale au génocide de Khodjaly et est tombé en martyr en 1992 alors qu'il filmait à Aghdam ; et Maharram Ibrahimov, journaliste de l’agence AZERTAC, et Siradj Abychov, caméraman de la chaîne de télévision AzTV, tués en 2021 par des mines terrestres arméniennes à Kelbédjer.

Mme Husseynova a fait savoir que les Azerbaïdjanais continuent de vivre sous la menace des mines terrestres, soulignant le rôle clé du journalisme en temps de crise.

Abordant le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la conseillère de l’ambassade a déclaré que la guerre de 44 jours de 2020, qui a mis fin à l'occupation des territoires azerbaïdjanais, a ouvert un nouveau chapitre pour la région. Elle a souligné que l'Azerbaïdjan était initiateur de l’agenda de paix.

Eltchin Aghadjanov, directeur du Centre d’analyse Baku Network, Jean-Michel Brun, rédacteur en chef de « La Gazette du Caucase », et Sahil Karimli, directeur adjoint de l'agence de presse Trend, ont pris la parole.

Ils ont évoqué le danger persistant posé par les mines terrestres arméniennes dans les territoires libérés de l’occupation, les défis auxquels sont confrontés les journalistes français pour couvrir les réalités du Karabagh et les obstacles rencontrés dans la diffusion de reportages sur la Seconde guerre du Karabagh en France.