Inauguration d’une usine de transformation de l’orge de la SARL VIDEO

Imichli, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé le 28 octobre à l’inauguration d’une usine de transformation de l’orge de la SARL Promalt à Imichli.

L’établissement produira du malt, obtenu en soumettant l’orge – principale matière première pour la production de bière – à des procédés spécifiques afin de la préparer pour la fermentation et le brassage.

L’usine est équipée de matériels modernes fournis par la société suisse Bühler GmbH et le processus de transformation est entièrement automatisé. Sa capacité annuelle de production d’orge transformée est de 11 000 tonnes.

Le coût de l’investissement de l’usine constitue 33,2 millions de manats.

Il convient de noter que le projet, réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Fonds de développement des entreprises d’Azerbaïdjan, relevant du ministère de l’Économie, les SARL « Azerseker » et « Azersun Holding », a bénéficié du mécanisme d’incitation à l’investissement de l’État, avec les avantages fiscaux et douaniers.