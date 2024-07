Indonésie : le bilan des glissements de terrain dans la province de Gorontalo s’alourdit

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Le bilan des glissements de terrain et des crues subites qui ont frappé une mine d'or dans la régence de Bone Bolango, dans la province de Gorontalo, en Indonésie, s'est établi à onze morts et 17 disparus, a déclaré lundi un haut responsable de l'agence de gestion des catastrophes, selon l’agence de presse Xinhua.

De fortes pluies ont provoqué les glissements de terrain et les crues subites qui ont frappé samedi à minuit la mine située dans la régence et atteint les camps de mineurs et les ont balayés, a déclaré Achril Babyonggo, chef de l'unité opérationnelle de l'agence régionale de gestion des catastrophes.

"Le bilan est désormais de onze morts et 17 disparues", a-t-il dit à Xinhua par téléphone. Environ 180 personnes ont été impliquées dans cette mission, y compris les agents du bureau local de recherche et de sauvetage, les soldats, les policiers et le personnel de l'agence de gestion des catastrophes, a-t-il ajouté.

Heriyanto, chef de l'équipe de recherche et de sauvetage de Gorontalo, a déclaré lundi que les efforts de recherche avaient été entravés par la situation lointaine du site minier et les conditions routières difficiles, qui étaient impraticables pour les véhicules en raison de plusieurs ponts cassés, ce qui nécessitait des déplacements à pied.

L'agence régionale de gestion des catastrophes a également indiqué que 288 maisons réparties dans cinq sous-districts avaient été touchées, principalement inondées par les boues et les débris. Au moins 1.029 habitants ont été affectés par la catastrophe.