Indonésie : le bilan s'élève à 53 morts dans l'effondrement d'une école, les opérations de recherche se poursuivent
Bakou, 6 octobre, AZERTAC
Le bilan des victimes de l'effondrement d'un bâtiment scolaire dans la province indonésienne de Java oriental a augmenté à 53 morts, tandis que les opérations de recherche des victimes piégées sous les décombres se poursuivent, ont déclaré lundi les autorités régionales chargées des secours.
Une équipe de secours conjointe a retrouvé dimanche soir huit corps sous les décombres du complexe de l'internat islamique Al Khoziny, dans la régence de Sidoarjo, selon Nanang Sigit, chef du bureau de recherche et de sauvetage de Java oriental.
Au huitième jour de l'opération, 157 victimes au total ont été retrouvées, dont 104 survivants et 53 morts.
Le processus d'évacuation se poursuit, le déblaiement des décombres se concentrant désormais sur la partie nord du site, dans les zones non reliées à la structure principale. Des engins lourds et de des équipements électriques ont été déployés pour faciliter les recherches.
Le bâtiment s'est effondré le 29 septembre, alors que des centaines d'élèves étaient en train de prier à l'intérieur, laissant de nombreuses personnes coincées sous les décombres. (Agence Xinhua)
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]
Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !
- 04.10.2025 [08:36]
Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze
- 03.10.2025 [20:18]
Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad
- 03.10.2025 [19:26]
Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin
- 03.10.2025 [14:05]
Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or
- 03.10.2025 [13:05]
Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI
- 03.10.2025 [13:04]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 03.10.2025 [12:52]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses
- 03.10.2025 [12:49]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 03.10.2025 [12:36]
Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin
- 03.10.2025 [10:16]
L’Azerbaïdjan et le Japon tiennent des consultations politiques
- 02.10.2025 [21:07]
Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles
- 02.10.2025 [14:23]
Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international
- 02.10.2025 [14:20]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais recule sur les bourses
- 02.10.2025 [12:47]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 02.10.2025 [12:05]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une baisse sur les bourses
- 02.10.2025 [11:39]
Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts
- 02.10.2025 [11:24]
Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or
- 02.10.2025 [10:48]
Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK
- 01.10.2025 [23:47]
Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire
- 01.10.2025 [23:02]
Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes
- 01.10.2025 [19:36]
Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles
- 01.10.2025 [17:08]
L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [16:43]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses
- 01.10.2025 [16:09]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 01.10.2025 [15:48]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars
- 01.10.2025 [15:47]
Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [15:14]