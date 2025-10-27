Indonésie: un séisme de magnitude 6,3 frappe la province du Nusa Tenggara oriental

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé la province indonésienne du Nusa Tenggara oriental (sud-est) tôt lundi matin, sans risque de tsunami, selon l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG).

L'épicentre de ce séisme, survenu à 0H04 heure locale à une profondeur de 75 km, a été localisé par 9,06 degrés de latitude sud et 123,97 degrés de longitude est, a indiqué la BMKG sur son site internet.

"Les secousses ont été ressenties par les habitants locaux, mais n'ont pas provoqué de panique. Jusqu'à présent, aucun dégât ni aucune victime n'ont été signalés. Nous continuons à surveiller les risques potentiels", a déclaré Gasper Losa Manisa, chef de la cellule d'urgence de l'Agence de gestion des catastrophes du Nusa Tenggara oriental.