Inger Andersen : L'Azerbaïdjan continue de jouer un rôle important et stratégique dans l'action climatique

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan continue de jouer un rôle important et stratégique dans la lutte contre le changement climatique aux niveaux mondial, régional et national. En tant que pays hôte de la COP29, l’Azerbaïdjan a fait preuve d’un leadership remarquable à cet égard », a dit Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), dans son intervention lors de l’événement international consacré à la Journée mondiale de l'environnement, tenu à Bakou.

Elle a rappelé que Bakou avait accueilli le mois dernier la 13e session du Forum urbain mondial. « Ce forum a mis en lumière l’importance de se concentrer sur la résilience climatique, la nature et le développement urbain dans les villes du monde entier. Le changement climatique est un enjeu crucial qui doit être au cœur de nos préoccupations. Les températures mondiales augmentent, les impacts du changement climatique s’intensifient et la planète nous envoie divers signaux d’alarme. Ces signaux se manifestent sous forme de vagues de chaleur, de sécheresses, d’inondations, de désertification, de tempêtes de sable et de poussière. Ces impacts nous affectent tous, mais ce sont les populations pauvres et vulnérables qui en souffrent le plus », a souligné Inger Andersen.