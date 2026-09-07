Irakli Kobakhidze : La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars contribue au développement du Couloir médian

Tbilissi, 7 septembre, AZERTAC

« La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est l'un des projets contribuant de manière significative au développement du Couloir médian », a dit le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze dans son intervention lors du Forum maritime international de Géorgie à Batoumi.

Selon lui, l'objectif principal de la Géorgie est de transformer le « Couloir médian » en un itinéraire plus rapide, plus fiable et plus prévisible. « La réalisation de cet objectif nécessite une intégration efficace des systèmes de transport ainsi que le renforcement de la connectivité en mer Noire », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Kobakhidze a déclaré que la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, modernisée grâce aux efforts conjoints de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de la Türkiye, fonctionnait à pleine capacité depuis le mois de juin de cette année.

Il a souligné que, parallèlement aux projets d'infrastructure, le développement du capital humain et le renforcement des normes maritimes internationales jouaient un rôle important pour exploiter pleinement le potentiel du Couloir médian.