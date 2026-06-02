Irakli Kobakhidze : La mise en service complète de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est un autre exemple clair de partenariat stratégique

Tbilissi, 2 juin, AZERTAC

« Je suis heureux de participer à la cérémonie d'inauguration officielle de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars (BTK). Ce projet d'une importance historique majeure illustre une fois de plus le partenariat stratégique et la coopération exemplaire entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Türkiye », a déclaré le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze dans son discours lors de la cérémonie d'inauguration officielle de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars.

Selon lui, la partie géorgienne de la nouvelle ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est l'un des plus grands projets d'infrastructure mis en œuvre dans la région.

« La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars rapproche l'Europe et l'Asie, renforçant ainsi l'importance stratégique de notre région dans le réseau mondial du commerce et de la logistique. Une fois la ligne pleinement opérationnelle, sa capacité de transport atteindra 5 millions de tonnes par an, ce qui augmentera considérablement les possibilités de transit dans la région et renforcera la compétitivité du Couloir médian », a souligné Kobakhidze.

Le Premier ministre a exprimé sa gratitude aux parties azerbaïdjanaise et turque pour la réussite de ce projet.