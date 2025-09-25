Iran : la délégation menée par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais visite le port de Bandar Abbas

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

La délégation conduite par le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, a visité le port iranien de Bandar Abbas, partie importante du corridor de transport Nord-Sud.

La délégation s'est familiarisée avec les infrastructures créées dans le port. Le vice-ministre iranien des Routes et du Développement urbain, Saeed Rasouli, a informé la délégation azerbaïdjanaise des activités du port.

Les discussions ont également porté sur les possibilités de la coopération.