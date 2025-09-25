Iran : la délégation menée par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais visite le port de Bandar Abbas
Bakou, 25 septembre, AZERTAC
La délégation conduite par le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, a visité le port iranien de Bandar Abbas, partie importante du corridor de transport Nord-Sud.
La délégation s'est familiarisée avec les infrastructures créées dans le port. Le vice-ministre iranien des Routes et du Développement urbain, Saeed Rasouli, a informé la délégation azerbaïdjanaise des activités du port.
Les discussions ont également porté sur les possibilités de la coopération.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des relations éducatives
- 24.09.2025 [18:45]
L'Azerbaïdjan et la Hongrie signent un programme de coopération culturelle
- 24.09.2025 [18:22]
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent de leur coopération culturelle
- 24.09.2025 [17:17]
Chine : le sud du pays en alerte avant l'arrivée du typhon Ragasa
- 24.09.2025 [17:06]
Les prix de l’or et de l’argent en chute sur les bourses
- 24.09.2025 [15:05]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 24.09.2025 [14:35]
La région de Kelbedjer accueille le Festival du miel
- 24.09.2025 [14:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte progression
- 24.09.2025 [13:44]
Bakou accueille le 3e Forum international de statistique
- 24.09.2025 [12:35]
Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie
- 24.09.2025 [12:15]
Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne tenu à New York
- 24.09.2025 [10:04]
Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York
- 24.09.2025 [09:49]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 24.09.2025 [09:39]
La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan
- 23.09.2025 [20:56]
Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam
- 23.09.2025 [20:37]
Donald Trump affirme que son pays connaît « un âge d’or »
- 23.09.2025 [19:47]
Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies
- 23.09.2025 [17:57]
L'OTAN condamne la violation de l'espace aérien estonien par la Russie
- 23.09.2025 [17:17]
L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative
- 23.09.2025 [17:07]
L'Indonésie et l'UE signent un accord de partenariat économique
- 23.09.2025 [16:52]
Les coraux ne survivront pas à la hausse de la température de la planète
- 23.09.2025 [15:30]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 23.09.2025 [15:04]
Ouverture du Festival Nassimi au Centre Heydar Aliyev
- 23.09.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en faible diminution
- 23.09.2025 [12:35]
Le développement de la coopération azerbaïdjano-iranienne discuté
- 23.09.2025 [11:27]
Le président iranien reçoit une délégation azerbaïdjanaise
- 23.09.2025 [11:10]
L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de la sécurité régionale
- 23.09.2025 [11:01]
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025
- 23.09.2025 [10:19]