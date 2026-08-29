Ismail Ould Cheikh Ahmed assume les fonctions de secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique

Bakou, 29 août, AZERTAC

La cérémonie de passation de fonctions du Secrétaire général de l'Organisation a eu lieu entre M. Hussein Ibrahim Taha et M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, suite à l'élection de ce dernier comme nouveau Secrétaire général de l'Organisation lors de la session d'urgence du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue jeudi dernier, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Au cours de la cérémonie, les dossiers politiques, de développement et organisationnels les plus importants inscrits à l'ordre du jour de l'organisation ont été examinés, et des points de vue ont été échangés sur le renforcement du processus d'action islamique conjointe de manière à servir les intérêts de la nation islamique et à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Réaffirmant son engagement à poursuivre le travail accompli : le nouveau Secrétaire général, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a exprimé sa fierté de la confiance que lui témoigne le Conseil des ministres des Affaires étrangères, réaffirmant son engagement à œuvrer pour le développement des performances du Secrétariat général et à l’approfondissement de la solidarité entre les États membres afin de relever les défis actuels.

En signe de reconnaissance, le nouveau Secrétaire général a remis un bouclier honorifique à M. Hussein Ibrahim Taha, en témoignage des efforts considérables et des contributions exceptionnelles qu'il a déployés durant son mandat pour servir les intérêts des peuples islamiques et soutenir leurs justes causes.

Pour sa part, M. Hussein Ibrahim Taha a félicité le nouveau secrétaire général, lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions de direction et espérant que l'organisation continuerait de progresser et de prospérer.