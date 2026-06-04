Israël et le Liban conviennent de mettre en œuvre un cessez-le-feu

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Israël et le Liban ont convenu mercredi de mettre en œuvre un cessez-le-feu, selon un communiqué conjoint publié mercredi à l'issue de négociations trilatérales à Washington, selon Xinhua.

Ce cessez-le-feu est subordonné à la cessation totale des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani, indique le communiqué publié par les deux pays et les Etats-Unis.

Israël et le Liban ont également convenu de faire avancer la création de « zones pilotes » au Liban, desquelles sera exclu le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran.

Dans ces zones pilotes, « les Forces armées libanaises prendront le contrôle exclusif du territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques », précise le communiqué, publié à l'issue d'un quatrième cycle de pourparlers de haut niveau menés sous l'égide des Etats-Unis et qui s'est tenu au département d'Etat américain à Washington mardi et mercredi.

Le cinquième cycle de pourparlers de haut niveau entre Israël et le Liban « en vue de parvenir à un accord global » devrait se tenir plus tard ce mois-ci, indique le communiqué.