Jane Lumumba : Nous devons changer nos méthodes de construction pour bâtir des logements et des infrastructures urbaines résilients face au changement climatique

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Les villes africaines sont devenues l'épicentre des risques climatiques. Ce constat est valable pour toutes les sous-régions du continent. Il est impératif de repenser nos méthodes de construction afin de bâtir des logements et des infrastructures urbaines résilients face au changement climatique », a déclaré Jane Lumumba, représentante d'ONU-Habitat pour l'Afrique, lors d'un événement portant sur le thème « L'unité pour le changement transforme la position urbaine de l'Afrique en actions transformatrices », organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

« En Afrique, seulement 5 % environ de la population a accès aux prêts hypothécaires. La grande majorité est contrainte de vivre dans des bidonvilles. Ce n'est pas par choix, mais parce que le secteur du logement formel ne répond pas adéquatement à la demande actuelle », a-t-elle précisé.