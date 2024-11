Jason Morrison : Aujourd'hui, la Déclaration de Bakou sur la gestion des ressources en eau sera adoptée

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Aujourd'hui, la Déclaration de Bakou sur la gestion des ressources en eau sera adoptée.

C’est ce qu’a déclaré aux journalistes Jason Morrison, président du Pacific Institute et chef du CEO Water Mandate et de la Water Resilience Coalition.

« En matière d’atténuation du changement climatique, nous n’avançons pas assez vite, nos ambitions ne sont pas assez élevées et nos résultats sont encore en retard sur nos objectifs. Dans le même temps, nous sommes de plus en plus conscients de l’importance de l’adaptation au changement climatique et du renforcement de la résilience. Lors de cette conférence et de la prochaine, l’eau et l’adaptation au changement climatique deviennent les principaux sujets de discussions. J'espère que, sur la base de la Déclaration de Bakou, qui sera adoptée aujourd'hui, nous accélérerons cette cadence en vue de la prochaine conférence prévue au Brésil l'année prochaine », a estimé Jason Morrison.