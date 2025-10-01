Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales

Guébélé, 1er octobre, AZERTAC

Les compétitions de badminton se poursuivent aux IIIes Jeux de la CEI, organisés par l'Azerbaïdjan.

L'équipe nationale d’Azerbaïdjan a affronté le Bélarus dans les épreuves par équipes mixtes du Groupe B. La rencontre s'est soldée par la victoire de l’équipe du Bélarus sur le score de 5 à 0.

Malgré cette défaite, la sélection azerbaïdjanaise a validé son billet pour les demi-finales grâce à sa victoire écrasante (5 à 0) la veille contre le Tadjikistan, dans le Groupe A.

Les compétitions de badminton se termineront le 5 octobre.