Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales
Guébélé, 1er octobre, AZERTAC
Les compétitions de badminton se poursuivent aux IIIes Jeux de la CEI, organisés par l'Azerbaïdjan.
L'équipe nationale d’Azerbaïdjan a affronté le Bélarus dans les épreuves par équipes mixtes du Groupe B. La rencontre s'est soldée par la victoire de l’équipe du Bélarus sur le score de 5 à 0.
Malgré cette défaite, la sélection azerbaïdjanaise a validé son billet pour les demi-finales grâce à sa victoire écrasante (5 à 0) la veille contre le Tadjikistan, dans le Groupe A.
Les compétitions de badminton se termineront le 5 octobre.