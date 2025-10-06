Jeux de la CEI : l'équipe azerbaïdjanaise de basketball se qualifie pour la finale

Gandja, 6 octobre, AZERTAC

La compétition de basketball 3x3 se poursuit aux IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

Chez les femmes, l'équipe azerbaïdjanaise a affronté l'Ouzbékistan en demi-finale. Le match s'est soldé par une victoire 21-10.

L'adversaire de l'équipe nationale en finale sera déterminé à l'issue du match Russie-Bélarus.