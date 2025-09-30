Jeux de la CEI : L’équipe azerbaïdjanaise de natation décroche sa première médaille d’or

Gandja, 30 septembre, AZERTAC

L’équipe azerbaïdjanaise de natation a remporté sa première médaille d’or des Jeux de la CEI.

Lors des compétitions organisées au Palais des Sports de Gandja, le nageur azerbaïdjanais Ogtay Husseynov a obtenu un excellent résultat au 400 mètres 4 nages et est monté sur la plus haute marche du podium.

Un autre nageur azerbaïdjanais, Yegor Maynitsky, a remporté la médaille de bronze au 200 mètres brasse.