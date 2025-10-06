Jeux de la CEI : l’équipe d’Azerbaïdjan féminine de basket-ball remporté la médaille d’argent

Gandja, 6 octobre, AZERTAC

L'épreuve de Femme de Basketball 3x3 lors des Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, s’est achevée.

Les équipes d’Azerbaïdjan et de Russie se sont affrontées en finale. Le match s’est terminé par la victoire des Russes sur le score de 19 à 13.

Ainsi, l’équipe d’Azerbaïdjan féminine s’est contentée de la médaille d’argent, tandis que l’équipe masculine a terminé le tournoi à la 4ᵉ place.

Il est à noter que les Jeux de la CEI prendront fin le 8 octobre.