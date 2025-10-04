Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or

Yevlakh, 4 octobre, AZERTAC

La finale des épreuves de boxe des IIIes Jeux de la CEI, organisés par l'Azerbaïdjan, se poursuit.

La boxeuse azerbaïdjanaise Guler Husseïnova a affronté la Russe Daria Gavrina en finale dans la catégorie des 48 kg.

La représentante azerbaïdjanaise, ayant battu son adversaire russe, a remporté la médaille d'or des Jeux de la CEI.