Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or
Chéki, 3 octobre, AZERTAC
Le gymnaste azerbaïdjanais en trampoline Magsoud Mahsoudov a remporté la médaille d'or aux IIIes Jeux de la CEI.
L’athlète azerbaïdjanais est monté sur la plus haute marche du podium avec un score de 60,190 points dans l'épreuve individuelle masculine.
Plus tôt, Seldjan Mahsoudova avait remporté la médaille de bronze dans l'épreuve individuelle féminine.
