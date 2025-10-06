Jeux de la CEI: les rameurs azerbaïdjanais terminent les compétitions avec quatre médailles

Minguétchévir, 6 octobre, AZERTAC

Lors des IIIe Jeux de la CEI, les compétitions d'aviron organisées au Centre olympique d'entraînement et de sport « Kur » de Minguétchévir sont terminées.

Selon les résultats des deux jours d’épreuves, les rameurs azerbaïdjanais ont remporté quatre médailles.

Alimourad Hadjizadé a remporté la médaille d'argent. Amil Ramazanov a empoché deux médailles de bronze. Le duo Ivan Vorobyansky et Husseïn Hassanov a terminé troisième et a décroché la médaille de bronze.