Jeux de la CEI/Lutte gréco-romaine: un athlète azerbaïdjanais remporte la médaille d’argent

Gandja, 7 octobre, AZERTAC

Les épreuves de lutte gréco-romaine se déroulent aux IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

Le représentant azerbaïdjanais Youssif Mirzeïev (48 kg) a remporté la médaille d'argent, s'inclinant face à son adversaire ouzbek Farid Karamov.

Rappelons que les Jeux de la CEI prendront fin le 8 octobre.