Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze

Gandja, 3 octobre, AZERTAC

Le lutteur azerbaïdjanais Husseyn Rzazadé a réalisé une performance impressionnante aux 3èmes Jeux de la CEI, décrochant une médaille de bronze en lutte libre.

Il a remporté la médaille dans la catégorie des 45 kg.

Il est à noter que les IIIes Jeux de la CEI, qui ont réuni un total de 1 624 athlètes provenant de 13 pays, se termineront le 8 octobre.