Jeux de la CEI/tir au plateau : les tireurs azerbaïdjanais terminent la journée avec 3 médailles

Guébélé, 30 septembre, AZERTAC

Les tireurs azerbaïdjanais ont terminé la journée avec trois médailles aux épreuves du tir au plateau lors des IIIes Jeux de la CEI.

Dans la compétition par équipes mixtes, le duo Murtaza Novrouzlou et Nermin Djafarova est monté sur la troisième marche du podium.

Plus tôt, Djavid Hassanov avait remporté l'argent chez les hommes, et Daniella Ulanova avait pris la troisième place chez les femmes.