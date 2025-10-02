Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or

Gandja, 2 octobre, AZERTAC

Les épreuves de natation se poursuivent aux IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

Lors de la cinquième journée des tournois organisés au Palais des sports de Gandja, l’Azerbaïdjanais Suleïman Ismayilzadé a remporté la médaille d'or au 400 mètres nage libre.

Il convient de noter que les IIIes Jeux de la CEI qui réunissent 1 624 athlètes provenant de 13 pays se termineront le 8 octobre.