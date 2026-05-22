Jonathan Oriki Some : L’Appel à l’action de Bakou offre une feuille de route claire pour une transformation profonde
Bakou, 22 mai, AZERTAC
Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui sont si urgents, interdépendants et complexes qu’ils contraignent les gouvernements, les communautés, les jeunes, le monde universitaire, la société civile et toutes les parties prenantes à se réunir et à élaborer ensemble des solutions.
C’est ce qu’a indiqué Jonathan Oriki Some, membre du Conseil consultatif des jeunes d’ONU-Habitat, lors de la cérémonie de clôture officielle de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).
« Nous ne pouvons plus nous contenter de belles paroles. Le document intitulé « Appel à l’action de Bakou » propose une feuille de route concrète, accessible et claire qui peut mener à la transformation profonde dont nous avons besoin. Il nous rappelle que les visions sans action ne peuvent construire ni foyers, ni villes, ni avenir », a souligné Jonathan Oriki.
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