José Guardiola : L'abondance d'espaces publics et de jardins offre une plus grande liberté aux familles
Bakou, 22 mai, AZERTAC
« La question des espaces publics est intéressante car la multiplication des jardins et des espaces publics offre une plus grande liberté aux familles », a précisé José Guardiola, délégué espagnol ayant participé à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13), dans sa déclaration à l’AZERTAC.
Selon lui, les espaces publics offrent davantage de possibilités aux enfants de jouer confortablement dans leur jardin et permettent aux couples de profiter du cadre et de la beauté des paysages.
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