Journée culturelle et artistique de la région de Jiangxi au Centre culturel de Chine à Rabat – PHOTOS

Rabat, 10 mai, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Dans le cadre de la promotion culturelle et touristique de la province du Jiangxi qui vise à faire découvrir au public marocain la richesse culturelle et touristique de la province du Jiangxi, Centre Culturel de Chine à Rabat, a abrité récemment la Journée du Jiangxi au Maroc.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte que cet événement, organisé par le Département provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangxi, en partenariat avec le Centre culturel de Chine à Rabat et le Network of International Culturalink Entities, a présenté un programme varié mêlant expositions, ateliers, démonstrations artistiques et rencontres professionnelles. Cette rencontre a permis aux visiteurs d'explorer et de découvrir un territoire d’exception, réputé pour ses paysages sublimes, son artisanat ancestral et son patrimoine immatériel vivant.

Une ouverture officielle placée sous le signe de la diplomatie culturelle, discours officiels, projections audiovisuelles, a réuni des représentants institutionnels de haut niveau, notamment, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, M. Li Changlin, et le Gouverneur de la province du Jiangxi Ye Jianchun, le président de l'Association Marocaine des présidents des conseils des Préfectures et des Provinces Abdelaziz Derouiche, le président du conseil de l’arrondissement d’Agdal-Hay Riad Abdelilah El Idrissi El Bouzidi , la directrice du département de la culture et du tourisme de la province de Jiangxi Mei Yi, et le directeur général du Centre Culturel de Chine à Rabat Liu Chengang.

A cette occasion, plusieurs expositions thématiques étaient proposées :

•⁠ ⁠Une exposition photographique intitulée “Jiangxi Unique, Paysages Magnifiques”, célébrant la diversité naturelle et humaine de la région.

•⁠ ⁠Une exposition dédiée à la porcelaine de Jingdezhen — cité emblématique de la céramique chinoise — proposera une expérience complète combinant œuvres d’art, vidéos immersives et démonstrations en direct des savoir-faire traditionnels.

•⁠ ⁠Une présentation immersive de l’offre touristique du Jiangxi, mettant en avant ses circuits culturels et écotouristiques, son patrimoine rural et folklorique, ainsi que sa modernité dynamique.

Moment phare de l’événement, la section Tea for Harmony – Yaji Cultural Salon, a offert une expérience sensorielle unique autour du thé chinois. En complément, des démonstrations vivantes du patrimoine immatériel du Jiangxi — théâtre d’ombres, découpage de papier, fabrication de masques traditionnels sont venus illustrer la richesse artistique de la région.

En clôture de l’événement, une table ronde a réuni des acteurs clés du secteur du thé, marocains et chinois, en favorisant les échanges commerciaux, la valorisation des savoir-faire et la création de partenariats durables. Avec la présence notamment des membres de l’Association Marocaine des Industries du Thé et du Café, ainsi que des représentants d’entreprises chinoises spécialisées dans la production et l’exportation de thé.

En mettant à l’honneur la province du Jiangxi, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre le Maroc et la Chine, au service de la culture, du tourisme et des industries créatives. Elle constitue une occasion unique pour le public marocain de découvrir une région encore peu connue, mais d’une grande richesse historique, artistique et contemporaine.