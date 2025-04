Journée de la culture à l'École américaine de Rabat : l'Azerbaïdjan se distingue par son riche patrimoine – PHOTOS VİDEO

Rabat, 27 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Sous le thème « Une communauté, plusieurs cultures » l'École Américaine de Rabat a organisé hier samedi, une Journée de la Culture.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, que cette journée vibrante et inoubliable a connu la participation de dix-neuf pays, dont des nations majeures comme les États-Unis, la Türkiye, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, le Brésil, l'Espagne et l'Afrique du Sud, entre autres.

L'Azerbaïdjan a fièrement présenté la richesse de sa culture et de sa cuisine, et à travers son stand organisé par l’ambassade de la République d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc, les invités ont dégusté trois types de Qutab traditionnels, fourrés aux légumes, au fromage et à la viande. De plus, une variété de pâtisseries nationales, telles que le leblebi, le chekerboura, le pakhlava, le goghal, le kété du Karabagh et le badamboura, ont été proposées, suscitant un vif intérêt parmi les visiteurs.

Le co-sponsor d’Azerbaïdjan, Balkhurma, a également fait forte impression, avec ses délicieuses gourmandises appréciées de tous. Par ailleurs, un cadeau spécial du magazine Nargis, un livre « Alifba. L'alphabet culturel », a été offert à la bibliothèque de l'école et présenté aux personnes souhaitant en savoir plus sur l'Azerbaïdjan. Décoré d'ornements traditionnels et d'expositions colorées, le stand azerbaïdjanais est devenu l'un des points forts de l'événement. La Journée de la culture a été une belle occasion pour les personnes du monde entier de se connecter, de partager et de célébrer la diversité. L'Azerbaïdjan a laissé une empreinte mémorable grâce à son hospitalité, sa délicieuse cuisine et son riche patrimoine culturel.