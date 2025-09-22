Journée internationale de la paix : appel de l’ICESCO à une mobilisation pour les valeurs de paix et le dialogue

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le 21 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la paix, sous le thème : « Agissons maintenant pour l’avènement d’un monde pacifique ». L’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette occasion pour appeler à davantage de synergie et de coopération en vue de consolider la paix mondiale, en particulier dans les zones de conflit, selon le site web de l’ICESCO.

Dans ce sillage, l’ICESCO renouvelle son engagement à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de dialogue civilisationnel au sein des communautés de ses États membres par le biais de ses divers programmes et initiatives, et à mobiliser les acteurs clés tels que les chefs religieux et traditionnels, les jeunes leaders et les femmes pour atteindre cet objectif.

À cet égard, l’ICESCO met en avant son initiative « Paix 360°», une approche inclusive et multidisciplinaire de la consolidation de la paix, visant à instaurer la paix parmi les principaux acteurs sociaux et à faire du développement un outil de consolidation des valeus de paix.

Le programme « Leadership pour la paix et la sécurité », qui fait partie de cette initiative, a formé et mobilisé 180 Ambassadeurs de la paix de 68 pays. Les efforts de l’Organisation dans ce domaine ont récemment été couronnés par l’obtention du Prix du Centre Roi Abdulaziz pour la communication civilisationnelle en Arabie Saoudite.

Le concept novateur de « diplomatie civilisationnelle » de l’ICESCO a également apporté une contribution majeure au débat mondial sur la paix, cherchant à consolider l’action civilisationnelle au sein de la diplomatie traditionnelle.

Afin d’élargir la portée de ses initiatives et programmes liés à la paix et au dialogue civilisationnel, l’ICESCO et ses Jeunes ambassadeurs pour la paix ont officiellement rejoint l’initiative mondiale de la jeunesse pour la paix (WYPI) en Chine. Il s’agit d’une occasion importante pour ces ambassadeurs d’intégrer un réseau mondial de jeunes leaders engagés dans la promotion de la paix et de la sécurité.

En conclusion, l’ICESCO réitère son appel à une intensification des efforts internationaux pour promouvoir la paix mondiale, en consolidant les valeurs de tolérance, de modération, de dialogue et de diversité culturelle, et en renforçant les capacités des jeunes leaders et des femmes aux niveaux local et mondial.