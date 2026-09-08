Journée mondiale de l’alphabétisation : l’ICESCO appelle à améliorer la qualité de l’éducation, pilier de la protection de la dignité humaine

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Chaque année, le 8 septembre, le monde célèbre la Journée mondiale de l’alphabétisation, placée cette année sous le thème : « L’alphabétisation pour les peuples, la planète, et la prospérité », À cette occasion, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) réaffirme son engagement plein et constant à soutenir ses États membres et leurs efforts nationaux visant à améliorer la qualité de l’éducation et à la développer, celle-ci constituant un pilier de la protection de la dignité humaine, de la promotion de l’égalité des chances, de la réalisation du développement durable et de la diffusion des valeurs de paix et de tolérance, selon l’ICESCO.

Dans le cadre de la stratégie de l’ICESCO 2026-2029, l’Organisation réaffirme sa volonté d’opérer une transformation profonde du secteur de l’éducation dans le monde islamique, à travers des programmes et des projets à impact concret, parmi lesquels le lancement du « tableau de bord mondial de suivi des progrès en matière d’éducation verte », et du « projet de certifications internationales professionnelles en matière d’enseignement», ainsi que du « programme de rattrapage scolaire destiné aux filles ayant abandonné l’école » et de la bibliothèque numérique de l’ICESCO.

L’ICESCO appelle les gouvernements, les établissements d’enseignement, la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux à œuvrer pour assurer l’accès de tous à l’éducation, parallèlement aux efforts visant à renforcer les capacités des enseignants, à moderniser les programmes scolaires, à mettre à disposition des outils d’apprentissage numériques et des mécanismes d’enseignement alternatifs, et à lutter contre le décrochage scolaire.

Dans ce contexte, de nombreux apprenants de plusieurs États membres de l’ICESCO se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’accéder à une éducation de qualité, au premier rang desquels figurent la pauvreté, la discrimination fondée sur le genre, les besoins spécifiques, les défis liés au changement climatique et l’accès limité aux ressources numériques. Ces défis exigent la prise de mesures urgentes et concertées afin de garantir à toutes les catégories de la société l’acquisition des compétences de vie nécessaires pour apprendre, travailler et contribuer à la vie de leurs communautés.

En conclusion, l’ICESCO réaffirme son plein engagement à œuvrer avec les États, à l’intérieur comme à l’extérieur du monde islamique, afin de faire de l’alphabétisation un levier d’amélioration de la qualité de l’éducation, de développement le capital humain et de promotion de la paix et de la prospérité.