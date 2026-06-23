Karen Mae Hill : Pour les petits États insulaires, l'Azerbaïdjan est l'un des acteurs majeurs de la lutte contre le changement climatique

Londres, 23 juin, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan est l’un des acteurs majeurs de la lutte contre le changement climatique pour les petits États insulaires en développement », a déclaré Mme Karen-Mae Hill, Haut-commissaire d'Antigua-et-Barbuda à Londres, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« Bien que les petits États insulaires soient les pays les plus exposés aux impacts du changement climatique, ils sont ceux qui contribuent le moins à la création de ces problèmes et qui manquent de ressources suffisantes pour y remédier », a-t-elle dit.

« Nous ne sommes pas une grande puissance économique ou militaire. Nous ne contrôlons pas la majorité des ressources mondiales. Mais nous figurons parmi les pays qui subissent les conséquences les plus graves du changement climatique », a dit Karen-Mae Hill.

Elle a souligné que le soutien de l’Azerbaïdjan aux petits États insulaires en développement ne se limitait pas à la COP29, précisant que le pays avait également apporté son soutien à ces États durant sa présidence du Mouvement des non-alignés. Karen-Mae Hill a ajouté que la coopération de l'Azerbaïdjan avec ces États était constante et contribuait à faire entendre leur voix sur la scène internationale.