Kassym-Jomart Tokaïev : La visite du président azerbaïdjanais au Kazakhstan est d’une grande importance pour le développement futur du partenariat stratégique entre les deux pays
Bakou, 21 octobre, AZERTAC
Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a souligné que la visite de son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Kazakhstan revêt une grande importance pour le développement futur du partenariat stratégique entre les deux pays.
Prenant la parole lors de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême, le chef de l’État kazakh a déclaré : « Je souhaite tout d’abord vous saluer à nouveau à l’occasion de votre visite d’État en République du Kazakhstan, qui revêt une importance considérable, voire critique, pour développer encore davantage le partenariat stratégique et les relations d’alliance, ainsi que pour renforcer l’amitié entre nos peuples et nos États frères. »
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 20.10.2025 [16:20]
L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
- 20.10.2025 [15:12]
Coupe du Monde U-20 de la FIFA : le Maroc sacré champion du monde
- 20.10.2025 [14:08]
Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou
- 20.10.2025 [12:30]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 43 dollars
- 20.10.2025 [10:56]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Suisse
- 18.10.2025 [18:47]
Le ministère turc des Affaires étrangères félicite l'Azerbaïdjan
- 18.10.2025 [15:56]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 18.10.2025 [12:07]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa diminution
- 18.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 91 dollars
- 18.10.2025 [11:17]
Le volume des exportations azerbaïdjanaises de polyéthylène rendu public
- 17.10.2025 [20:12]
Bassirou Diomaye Faye reçoit le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye
- 17.10.2025 [19:17]
L’Allemagne considère la Türkiye comme un « partenaire stratégique »
- 17.10.2025 [18:19]
Le taux d’inflation annuel en hausse à 2,2% dans la zone euro
- 17.10.2025 [16:14]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 74 dollars
- 17.10.2025 [15:06]
L’Azerbaïdjan a augmenté ses revenus issus de l’exportation de méthanol
- 17.10.2025 [14:36]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 17.10.2025 [13:58]
Les exportations azerbaïdjanaises de coke de pétrole en diminution
- 17.10.2025 [11:48]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 17.10.2025 [11:14]
Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale
- 16.10.2025 [20:35]
Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan
- 16.10.2025 [20:20]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 16.10.2025 [14:12]