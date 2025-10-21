Kassym-Jomart Tokaïev : La visite du président azerbaïdjanais au Kazakhstan est d’une grande importance pour le développement futur du partenariat stratégique entre les deux pays

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a souligné que la visite de son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Kazakhstan revêt une grande importance pour le développement futur du partenariat stratégique entre les deux pays.

Prenant la parole lors de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême, le chef de l’État kazakh a déclaré : « Je souhaite tout d’abord vous saluer à nouveau à l’occasion de votre visite d’État en République du Kazakhstan, qui revêt une importance considérable, voire critique, pour développer encore davantage le partenariat stratégique et les relations d’alliance, ainsi que pour renforcer l’amitié entre nos peuples et nos États frères. »