Kassym-Jomart Tokaïev : L’Azerbaïdjan joue aujourd’hui un rôle important dans le renforcement de l’unité du monde turcique

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Lors du 12ᵉ Sommet du Conseil des chefs d’État de l’Organisation des États turciques (OET), qui s’est tenu à Guébélé, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a salué l’initiative de paix de l’Azerbaïdjan ainsi que la présidence du président Ilham Aliyev.

Le dirigeant kazakh a déclaré dans son discours : « En cette période difficile, je tiens à saluer la signature de la Déclaration conjointe sur la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et je suis convaincu que cette étape historique constituera un pas important dans le règlement du conflit qui a duré trente ans. »

Kassym-Jomart Tokaïev a également souligné la contribution de l’Azerbaïdjan aux initiatives régionales et internationales

« Je remercie l’Azerbaïdjan et tous les États turciques pour leur contribution à la transformation de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie en une organisation internationale à part entière. Je suis convaincu que, sous la présidence du président Ilham Aliyev, l’Organisation des États turciques poursuivra ses activités avec plus de succès », a-t-il déclaré.

Selon le président kazakh, l’Azerbaïdjan joue aujourd’hui un rôle important dans le renforcement de l’unité du monde turcique et dans le maintien de la stabilité régionale.