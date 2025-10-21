Kassym-Jomart Tokaïev : L’Azerbaïdjan joue un rôle crucial en tant que puissance régionale
Bakou, 21 octobre, AZERTAC
« Le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan sont non seulement des États amis, mais aussi des nations et peuples frères. C’est pourquoi le développement d’une coopération multiforme avec votre pays constitue pour nous une grande priorité », a déclaré le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, lors d’un entretien en tête-à-tête avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Astana.
Le président kazakh a indiqué : « L’Azerbaïdjan, sous votre direction, a considérablement renforcé ses positions, accru sa réputation sur la scène internationale et joue un rôle crucial en tant que puissance régionale dans la partie du monde qui vous appartient ».
