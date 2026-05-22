Kazuko Ishigaki : Le WUF13 est devenue une plateforme de coopération concrète pour le développement urbain durable

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« La 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) joue un rôle important dans la promotion de solutions pratiques et l'échange d'expériences sur le développement urbain durable », a déclaré Kazuko Ishigaki, représentante régionale d'ONU-Habitat pour l'Asie et le Pacifique.

Kazuko Ishigaki a souligné que l'un des principaux résultats des discussions menées dans le cadre du WUF13 était de combler le fossé existant entre les politiques et leur mise en œuvre.

Elle a également dit que la politique du logement devrait être mise en œuvre de manière intégrée avec l'urbanisme, l'aménagement paysager et les services de base.

Selon elle, le forum de Bakou a offert une occasion précieuse de partage d'expériences réussies entre villes et communautés. Elle a souligné que le développement urbain durable était possible grâce à une discussion commune des problèmes et à l'élaboration de solutions adaptées aux réalités locales.