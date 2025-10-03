Kénitra : Nazim Samadov affirme la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération académique et scientifique avec le Maroc VIDEO

Kénitra, 3 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Hier, à Kénitra, dans le nord-ouest du Maroc, l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc, Nazim Samadov, a été honoré en marge de la 14e étape des conférences sur la santé et le changement, organisées au Centre hospitalier Zemmouri, l'un des hôpitaux de référence du Maroc, grâce à l'expertise de sa direction et de son personnel, ainsi qu'à la qualité des services médicaux fournis aux citoyens de la région et de ses environs.

Le correspondant de l’agence AZERTAC au royaume du Maroc rapporte que le séminaire, qui portait sur le thème « Anxiété et colopathie fonctionnelle : comment trouver son équilibre ?», a été présenté en détail par le Dr Issam Hamarras, chirurgien gastro-intestinal, et le Dr Mohmed Kahlawi, psychiatre. Des personnalités du monde professionnel, des organisations de la société civile, des médias et le représentant diplomatique azerbaïdjanais à Rabat étaient présents.

Invité d'honneur honoré pour son rôle diplomatique actif au service des relations maroco-azerbaïdjanaises, Nazim Samadov, ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc a, dans son discours, exprimé ses sincères remerciements pour l'invitation à participer à cette conférence et pour l'hommage qui lui a été rendu.

L'ambassadeur a également félicité le Centre Hospitalier Zemmouri et l'Association des Médecins Urgentistes de Kénitra pour l'organisation exemplaire de cette quatorzième édition : « En choisissant, souligne-t-il, d’ouvrir les portes de la science médicale au grand public, vous contribuez à diffuser un savoir précieux et à renforcer la culture de prévention et de responsabilité citoyenne en matière de santé.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de la santé un pilier majeur de son développement humain.

Cette vision rejoint l’expérience et les priorités de l’Azerbaïdjan, où la santé publique, la modernisation des structures hospitalières et la promotion de la recherche médicale figurent parmi les domaines stratégiques de coopération avec nos partenaires internationaux ».

Nazim Samadov a également évoqué l'aide humanitaire et médicale fournie par l'Azerbaïdjan, dans un esprit de solidarité, à plus de 80 pays et à plusieurs organisations internationales pendant la pandémie de COVID-19.

Cette contribution, ajoute l'ambassadeur, « illustre notre conviction profonde. Face aux menaces sanitaires mondiales, seule la coopération et le partage permettent de protéger efficacement nos sociétés.

En tant que président du Mouvement des Non-Alignés (2019–2023), l’Azerbaïdjan a pris d’importantes initiatives au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération internationale et garantir un accès équitable aux vaccins et aux équipements médicaux ».

Il a également déclaré que les initiatives font partie intégrante des réalisations de l’Azerbaïdjan sur la scène internationale dans le domaine de la santé :

• l’organisation de sommets de haut niveau consacrés à la solidarité sanitaire mondiale ;

• la mise en œuvre de projets humanitaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine ;

• la contribution financière et logistique à plusieurs programmes de l’OMS et des autres organisations internationales ;

• et le développement d’une diplomatie de santé active, où la prévention et la résilience occupent une place centrale.

A cet égard, l'ambassadeur a exprimé la volonté de l’Azerbaïdjan à développer une coopération académique et scientifique renforcée avec le Maroc. « Je suis particulièrement heureux, déclare-t-il, d’annoncer que l'Université de Médecine d’Azerbaïdjan à Bakou ouvre ses portes aux étudiants marocains désireux de se former dans les sciences médicales et de participer à des programmes d’échanges et de recherche. Ce cadre académique commun pourra constituer une passerelle durable entre nos deux peuples et renforcer la qualité des ressources humaines dans le domaine de la santé. »

Et d'ajouter « Je suis convaincu que de tels événements ne sont pas seulement des rendez-vous médicaux, mais aussi des passerelles de dialogue et de solidarité. L’engagement exemplaire des médecins marocains et de tous les professionnels de santé ici présents mérite notre admiration. Ils portent ce message d’humanité et de proximité, essentiel pour bâtir une société plus informée, plus résiliente et plus solidaire ».

De son côté, la journaliste Nabila Bekkas du groupe Le Matin, chargée de la gestion et de l'animation de cette série de conférences, a indiqué que l'objectif de ce type de rencontres est de proposer des approches pratiques pour aider les patients à retrouver leur équilibre psychologique et physique et à améliorer leur qualité de vie au quotidien.

Elle a également exprimé la joie des organisateurs de la présence de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc, à cet événement, en sa qualité d’invité d'honneur, qui n'a cessé de mettre en avant les valeurs de solidarité et de coopération mutuelle, en concluant par « Vive l'amitié maroco-azerbaïdjanaise ».

De son côté, le directeur du Centre hospitalier Zemmouri, le professeur Yassine El Hafiani, qui œuvre sans relâche pour améliorer les services de santé du centre et répondre aux besoins des citoyens, a rendu un vibrant hommage au personnel médical qui consacrent leurs vies à tous ceux et celles qui ont besoin d'une assistance médicale spécialisée, notamment en urgences. Il a également rendu hommage à plusieurs retraités et anciens patients qui se sont rétablis au centre atteints auparavant de maladies graves.