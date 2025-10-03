l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

SCIENCE ET ÉDUCATION

Kénitra : Nazim Samadov affirme la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération académique et scientifique avec le Maroc VIDEO

Kénitra, 3 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Hier, à Kénitra, dans le nord-ouest du Maroc, l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc, Nazim Samadov, a été honoré en marge de la 14e étape des conférences sur la santé et le changement, organisées au Centre hospitalier Zemmouri, l'un des hôpitaux de référence du Maroc, grâce à l'expertise de sa direction et de son personnel, ainsi qu'à la qualité des services médicaux fournis aux citoyens de la région et de ses environs.

Le correspondant de l’agence AZERTAC au royaume du Maroc rapporte que le séminaire, qui portait sur le thème « Anxiété et colopathie fonctionnelle : comment trouver son équilibre ?», a été présenté en détail par le Dr Issam Hamarras, chirurgien gastro-intestinal, et le Dr Mohmed Kahlawi, psychiatre. Des personnalités du monde professionnel, des organisations de la société civile, des médias et le représentant diplomatique azerbaïdjanais à Rabat étaient présents.

Invité d'honneur honoré pour son rôle diplomatique actif au service des relations maroco-azerbaïdjanaises, Nazim Samadov, ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc a, dans son discours, exprimé ses sincères remerciements pour l'invitation à participer à cette conférence et pour l'hommage qui lui a été rendu.

L'ambassadeur a également félicité le Centre Hospitalier Zemmouri et l'Association des Médecins Urgentistes de Kénitra pour l'organisation exemplaire de cette quatorzième édition : « En choisissant, souligne-t-il, d’ouvrir les portes de la science médicale au grand public, vous contribuez à diffuser un savoir précieux et à renforcer la culture de prévention et de responsabilité citoyenne en matière de santé.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de la santé un pilier majeur de son développement humain.

Cette vision rejoint l’expérience et les priorités de l’Azerbaïdjan, où la santé publique, la modernisation des structures hospitalières et la promotion de la recherche médicale figurent parmi les domaines stratégiques de coopération avec nos partenaires internationaux ».

Nazim Samadov a également évoqué l'aide humanitaire et médicale fournie par l'Azerbaïdjan, dans un esprit de solidarité, à plus de 80 pays et à plusieurs organisations internationales pendant la pandémie de COVID-19.

Cette contribution, ajoute l'ambassadeur, « illustre notre conviction profonde. Face aux menaces sanitaires mondiales, seule la coopération et le partage permettent de protéger efficacement nos sociétés.

En tant que président du Mouvement des Non-Alignés (2019–2023), l’Azerbaïdjan a pris d’importantes initiatives au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération internationale et garantir un accès équitable aux vaccins et aux équipements médicaux ».

Il a également déclaré que les initiatives font partie intégrante des réalisations de l’Azerbaïdjan sur la scène internationale dans le domaine de la santé :

• l’organisation de sommets de haut niveau consacrés à la solidarité sanitaire mondiale ;

• la mise en œuvre de projets humanitaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine ;

• la contribution financière et logistique à plusieurs programmes de l’OMS et des autres organisations internationales ;

• et le développement d’une diplomatie de santé active, où la prévention et la résilience occupent une place centrale.

A cet égard, l'ambassadeur a exprimé la volonté de l’Azerbaïdjan à développer une coopération académique et scientifique renforcée avec le Maroc. « Je suis particulièrement heureux, déclare-t-il, d’annoncer que l'Université de Médecine d’Azerbaïdjan à Bakou ouvre ses portes aux étudiants marocains désireux de se former dans les sciences médicales et de participer à des programmes d’échanges et de recherche. Ce cadre académique commun pourra constituer une passerelle durable entre nos deux peuples et renforcer la qualité des ressources humaines dans le domaine de la santé. »

Et d'ajouter « Je suis convaincu que de tels événements ne sont pas seulement des rendez-vous médicaux, mais aussi des passerelles de dialogue et de solidarité. L’engagement exemplaire des médecins marocains et de tous les professionnels de santé ici présents mérite notre admiration. Ils portent ce message d’humanité et de proximité, essentiel pour bâtir une société plus informée, plus résiliente et plus solidaire ».

De son côté, la journaliste Nabila Bekkas du groupe Le Matin, chargée de la gestion et de l'animation de cette série de conférences, a indiqué que l'objectif de ce type de rencontres est de proposer des approches pratiques pour aider les patients à retrouver leur équilibre psychologique et physique et à améliorer leur qualité de vie au quotidien.

Elle a également exprimé la joie des organisateurs de la présence de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc, à cet événement, en sa qualité d’invité d'honneur, qui n'a cessé de mettre en avant les valeurs de solidarité et de coopération mutuelle, en concluant par « Vive l'amitié maroco-azerbaïdjanaise ».

De son côté, le directeur du Centre hospitalier Zemmouri, le professeur Yassine El Hafiani, qui œuvre sans relâche pour améliorer les services de santé du centre et répondre aux besoins des citoyens, a rendu un vibrant hommage au personnel médical qui consacrent leurs vies à tous ceux et celles qui ont besoin d'une assistance médicale spécialisée, notamment en urgences. Il a également rendu hommage à plusieurs retraités et anciens patients qui se sont rétablis au centre atteints auparavant de maladies graves.

Kénitra : Nazim Samadov affirme la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération académique et scientifique avec le Maroc VIDEO

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Ouverture des candidatures au Prix ICESCO-Hamdan 2026 pour le développement des infrastructures éducatives
  • 03.10.2025 [17:41]

Ouverture des candidatures au Prix ICESCO-Hamdan 2026 pour le développement des infrastructures éducatives

L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives
  • 30.09.2025 [20:17]

L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives

La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée
  • 29.09.2025 [20:20]

La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée

La Hongrie est intéressée par le développement de la coopération éducative avec l’Azerbaïdjan
  • 26.09.2025 [11:22]

La Hongrie est intéressée par le développement de la coopération éducative avec l’Azerbaïdjan

L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des relations éducatives
  • 24.09.2025 [18:45]

L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des relations éducatives

L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative
  • 23.09.2025 [17:07]

L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative

L’ICESCO et le ministère marocain de l’Enseignement supérieur lancent deux formations au profit de 240 enseignants universitaires
  • 19.09.2025 [16:45]

L’ICESCO et le ministère marocain de l’Enseignement supérieur lancent deux formations au profit de 240 enseignants universitaires

L’ICESCO étend ses partenariats en signant un mémorandum d’entente avec l’Académie turcique
  • 18.09.2025 [20:24]

L’ICESCO étend ses partenariats en signant un mémorandum d’entente avec l’Académie turcique

La coopération avec l’Université Bahçesehir de Chypre au menu des discussions
  • 17.09.2025 [21:04]

La coopération avec l’Université Bahçesehir de Chypre au menu des discussions

Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or

  • [15:39]

Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI

  • [14:29]

La Semaine mondiale de l'espace est lancée

  • [12:54]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses

  • [11:57]

Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl

  • [10:16]

La première du long métrage « Taghiyev : Sona » tenue au Centre de cinéma Nizami

  • [10:05]
Le président Ilham Aliyev partage une publication relative à la libération de la ville de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev partage une publication relative à la libération de la ville de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !

  • [08:36]

L’Azerbaïdjan est représenté au 45e séminaire des COE et au Forum de la solidarité olympique

  • 03.10.2025 [21:19]

Présentation du livre « 50 ans après Ekintchi » au 11e Salon international du livre de Bakou

  • 03.10.2025 [21:17]
Kénitra : Nazim Samadov affirme la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération académique et scientifique avec le Maroc VIDEO

Kénitra : Nazim Samadov affirme la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération académique et scientifique avec le Maroc VIDEO

Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze

  • 03.10.2025 [20:18]

Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad

  • 03.10.2025 [19:26]

Mise en service d'un bâtiment scolaire construit par la Fondation Heydar Aliyev à Göytépé  PHOTOS

  • 03.10.2025 [18:45]
Le président Ilham Aliyev publie une vidéo relative à sa visite de travail au Danemark VIDEO

Le président Ilham Aliyev publie une vidéo relative à sa visite de travail au Danemark VIDEO

Ouverture des candidatures au Prix ICESCO-Hamdan 2026 pour le développement des infrastructures éducatives

  • 03.10.2025 [17:41]

Les gymnastes azerbaïdjanais au trampoline terminent les Jeux de la CEI avec 6 médailles

  • 03.10.2025 [17:10]

Une conférence internationale sur la mer Caspienne organisée à l’initiative de Leyla Aliyeva

  • 03.10.2025 [16:20]

L’Azerbaïdjan et la Türkiye signent un mémorandum d'accord dans le domaine des statistiques

  • 03.10.2025 [15:24]

L’indice FAO des prix des produits alimentaires recule légèrement en septembre

  • 03.10.2025 [14:55]

Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin

  • 03.10.2025 [14:05]

Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or

  • 03.10.2025 [13:05]

Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI

  • 03.10.2025 [13:04]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses

  • 03.10.2025 [12:52]

Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses

  • 03.10.2025 [12:49]

Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales

  • 03.10.2025 [12:36]

Le président azerbaïdjanais a hautement apprécié l'échange de vues avec son homologue irakien à New York

  • 03.10.2025 [11:57]

Le président Ilham Aliyev : Le développement réussi des relations entre l’Azerbaïdjan et la Corée suscite la satisfaction

  • 03.10.2025 [11:50]

Le président azerbaïdjanais : L’Allemagne est un pays partenaire important pour nous

  • 03.10.2025 [11:37]

Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester

  • 03.10.2025 [11:01]

Une exposition dénonçant la guerre des mines menée par l’Arménie est organisée à Bruxelles

  • 03.10.2025 [10:44]

Le procès des individus accusés de crimes contre la paix et l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes graves est reporté

  • 03.10.2025 [10:29]

Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin

  • 03.10.2025 [10:16]
Des documents relatifs au lancement de missiles sur les régions azerbaïdjanaises et la ville de Minguétchévir pendant la Guerre patriotique sont présentés lors du procès de citoyens arméniens VIDEO

Des documents relatifs au lancement de missiles sur les régions azerbaïdjanaises et la ville de Minguétchévir pendant la Guerre patriotique sont présentés lors du procès de citoyens arméniens VIDEO

L’Azerbaïdjan et le Japon tiennent des consultations politiques

  • 02.10.2025 [21:07]

La Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan signe des mémorandums d’entente de coopération

  • 02.10.2025 [21:02]

Ilham Aliyev : Les relations azerbaïdjano-ouzbèkes bénéficient d’un agenda de coopération multiforme

  • 02.10.2025 [20:24]

La présidente du parlement azerbaïdjanais tient des rencontres en Afrique du Sud

  • 02.10.2025 [19:58]

Bakou : un nouveau bâtiment scolaire mis en service par la Fondation Heydar Aliyev dans l’arrondissement Khataï

  • 02.10.2025 [19:13]
Les présidents Ilham Aliyev et Emmanuel Macron se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Les présidents Ilham Aliyev et Emmanuel Macron se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais s’entretient avec le Premier ministre néerlandais MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais s’entretient avec le Premier ministre néerlandais MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et ukrainien se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et ukrainien se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Mondial U20 Chili 2025 : le Maroc bat le Brésil et se qualifie pour les 8èmes de finale

  • 02.10.2025 [18:12]

La présidente du Congrès des députés espagnol informée du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

  • 02.10.2025 [17:38]

Chavkat Mirzioïev : Les liens de fraternité entre l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan servent le progrès des deux peuples

  • 02.10.2025 [17:27]
Entretien du président azerbaïdjanais avec la Première ministre italienne à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec la Première ministre italienne à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne MIS A JOUR VIDEO

Grève générale du 2 octobre : 76 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris

  • 02.10.2025 [15:30]

Chine : le volume de fret d'un corridor commercial important bondit de 70,3% de janvier à septembre

  • 02.10.2025 [14:36]
Le président Ilham Aliyev participe à la séance plénière d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne MIS A JOUR VIDEO

Le président Ilham Aliyev participe à la séance plénière d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne MIS A JOUR VIDEO

Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles

  • 02.10.2025 [14:23]

Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international

  • 02.10.2025 [14:20]
Cérémonie d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev participe au sommet MIS A JOUR VIDEO

Cérémonie d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev participe au sommet MIS A JOUR VIDEO

Le prix du pétrole azerbaïdjanais recule sur les bourses

  • 02.10.2025 [12:47]
Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 02.10.2025 [12:05]

Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une baisse sur les bourses

  • 02.10.2025 [11:39]

Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts

  • 02.10.2025 [11:24]

Annalena Baerbock : L'ONU est une « assurance-vie » pour les pays en développement

  • 02.10.2025 [11:02]

Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or

  • 02.10.2025 [10:48]

Sahibé Gafarova: Les thèmes de solidarité, d’égalité et de durabilité sont des principes que l’Azerbaïdjan partage aussi

  • 02.10.2025 [10:42]

Sahibé Gafarova : Le corridor de Zenguézour deviendra un important carrefour de transport reliant les continents

  • 02.10.2025 [10:09]
Le président azerbaïdjanais rencontre son homologue moldave à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais rencontre son homologue moldave à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev assiste à un banquet à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev assiste à un banquet à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK

  • 01.10.2025 [23:47]

Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire

  • 01.10.2025 [23:02]

La politique de la diaspora et la coopération culturelle discutées lors d'une réunion avec la communauté azerbaïdjanaise à Osaka

  • 01.10.2025 [20:55]

Quatre gymnastes azerbaïdjanais décrochent leur ticket pour la finale au trampoline

  • 01.10.2025 [20:34]

Viorel Gutu: Nous devons œuvrer pour la protection des agriculteurs, qui sont la clé des communautés rurales

  • 01.10.2025 [20:07]

Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes

  • 01.10.2025 [19:36]

Zagora organise sa 19è édition du Festival international du film transsaharien

  • 01.10.2025 [19:31]
Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Danemark VIDEO

Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Danemark VIDEO

Le renforcement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Australie au menu des discussions

  • 01.10.2025 [18:52]
Inauguration des premiers bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou MIS A JOUR VIDEO

Inauguration des premiers bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou MIS A JOUR VIDEO

L’ANAMA : Le mois dernier, 640 mines et 5 286 munitions non explosées ont été neutralisées

  • 01.10.2025 [17:35]

Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles

  • 01.10.2025 [17:08]

L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou

  • 01.10.2025 [16:43]

Le nombre de personnes âgées a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021

  • 01.10.2025 [16:31]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses

  • 01.10.2025 [16:09]

Corée du Sud : le chef de la défense prône la nécessité de continuer les exercices dans la zone frontalière

  • 01.10.2025 [16:01]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 01.10.2025 [15:48]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars

  • 01.10.2025 [15:47]

Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou

  • 01.10.2025 [15:14]
Le Président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l'inauguration d'un nouveau parc à Bakou VIDEO

Le Président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l'inauguration d'un nouveau parc à Bakou VIDEO

Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens

  • 01.10.2025 [14:11]

Une délégation parlementaire azerbaïdjanaise entame une visite de travail en Afrique du Sud

  • 01.10.2025 [13:48]

Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan

  • 01.10.2025 [12:55]

Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou

  • 01.10.2025 [12:06]

Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales

  • 01.10.2025 [11:33]

Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI

  • 01.10.2025 [11:21]

Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI

  • 01.10.2025 [11:02]

Une exposition dénonçant la guerre des mines menée par l’Arménie est organisée pour la première fois en France

  • 01.10.2025 [10:40]

Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui

  • 01.10.2025 [10:33]
Les héritiers légaux des victimes et les parties civiles entendus au procès de Ruben Vardanyan VIDEO

Les héritiers légaux des victimes et les parties civiles entendus au procès de Ruben Vardanyan VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et italien font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et italien font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Un banquet officiel offert en l’honneur du président italien à Bakou VIDEO

Un banquet officiel offert en l’honneur du président italien à Bakou VIDEO

Les présidents Ilham Aliyev et Sergio Mattarella tiennent une réunion élargie aux délégations MIS A JOUR VIDEO

Les présidents Ilham Aliyev et Sergio Mattarella tiennent une réunion élargie aux délégations MIS A JOUR VIDEO

Le président Ilham Aliyev: La voie ouverte par le Corridor gazier méridional ouvre la voie à des projets de plus grande envergure

  • 30.09.2025 [21:03]

Ilham Aliyev : L’Italie a toujours soutenu le développement des relations de l’Azerbaïdjan avec l’Union européenne

  • 30.09.2025 [21:01]

L’équipe d’Azerbaïdjan de taekwondo termine les Jeux de la CEI avec 22 médailles

  • 30.09.2025 [20:37]