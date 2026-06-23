Kenya : le ministre de la Santé reconnu coupable d’outrage au tribunal dans l’affaire du centre Ebola

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Un tribunal kényan a déclaré lundi le ministre de la Santé coupable d’outrage au tribunal en raison de la poursuite de la construction d’un centre controversé de quarantaine contre Ebola financé par les États-Unis, indique l’agence de presse Anadolu.

La juge de la Haute Cour, Patricia Nyaundi, a estimé qu’Aden Duale n’avait pas respecté les ordonnances judiciaires suspendant le projet et qu’il avait continué à superviser des activités liées à cette installation malgré les directives de la justice ordonnant l’arrêt de sa mise en place.

« Je constate qu’en procédant à la mise en service de la construction en cours de cette installation à Laikipia (base aérienne de Laikipia à Nanyuki, comté de Laikipia), le deuxième défendeur (Duale) demeure en situation d’outrage continu aux ordonnances du tribunal émises le 28 mai 2026 et confirmées le 2 juin 2026 ; cette conclusion entraînera des sanctions à son encontre », a déclaré Nyaundi.

La juge a ordonné à Duale de comparaître personnellement devant le tribunal mardi pour présenter ses arguments avant le prononcé de la peine.

Le litige porte sur un projet de centre de quarantaine et d’isolement de 50 lits à la base aérienne de Laikipia, située à environ 8 kilomètres à l’ouest-nord-ouest de Nanyuki et à près de 200 kilomètres au nord de la capitale kényane, Nairobi.

L’installation est destinée à accueillir des Américains potentiellement exposés au virus Ebola lors d’opérations de réponse à l’épidémie en République démocratique du Congo et dans d’autres pays touchés de la région.

Le projet est devenu l’une des initiatives de santé publique les plus controversées du Kenya, suscitant des recours judiciaires, des manifestations et des critiques de la part de responsables de l’opposition, d’organisations de la société civile et de dirigeants locaux.

La Haute Cour avait auparavant suspendu le projet à la suite d’une requête déposée par le Katiba Institute, une organisation de défense des droits constitutionnels, qui soutenait que l’initiative soulevait des préoccupations constitutionnelles, sanitaires et de transparence, et qu’elle ne devait pas avancer sans le respect intégral des exigences légales et des normes de participation du public.

La controverse s’est intensifiée après que le président kényan, William Ruto, a révélé avoir approuvé l’installation à la suite d’une demande du président américain, Donald Trump, décrivant cet accord comme faisant partie d’un partenariat sanitaire de longue date entre le Kenya et les États-Unis.

Les autorités gouvernementales ont défendu le projet, le présentant comme un élément nécessaire de la stratégie de préparation du Kenya face à Ebola, soulignant que le pays est particulièrement exposé en raison de son rôle de plaque tournante régionale pour les transports, la diplomatie et le commerce.

L’ambassade des États-Unis au Kenya a également affirmé que l’installation ne présente aucun danger pour les communautés environnantes et qu’elle s’inscrit dans les efforts plus larges visant à renforcer les capacités régionales de détection, d’isolement et de réponse aux épidémies d’Ebola.

Le différend judiciaire s’est déroulé parallèlement à des manifestations dans le comté de Laikipia, où les protestataires se sont opposés au projet et ont accusé les autorités d’ignorer à la fois les préoccupations du public et les décisions de justice.

Selon la police, des témoins et des organisations de défense des droits humains, au moins trois personnes ont été tuées lors de manifestations liées à cette installation.