Khankendi : Des représentants du corps diplomatique visitent le Parc de la Victoire

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

Des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan sont arrivés au parc de la Victoire à Khankendi.

Des représentants étrangers ont visitéé le parc de la Victoire aménagé dans la ville de Khankendi.

Il a été indiqué que le Parc de la Victoire symbolisait la détermination du peuple azerbaïdjanais à obtenir justice et à protéger son intégrité territoriale, son héroïsme sans égal et la victoire éclatante remportée lors de la guerre de 44 jours.

La première pierre du Parc de la Victoire, qui s’étend sur une superficie totale de 9 hectares, avait été posée par le président Ilham Aliyev en février dernier. Le parc comprend 44 marches menant de l’entrée à l’Arc de triomphe, symbolisant les 44 jours de la Guerre patriotique. Des plaques installées le long de la partie centrale des marches fournissent des informations sur le déroulement de la guerre, notamment les noms des localités libérées, ainsi que des données relatives aux résultats de l’opération antiterroriste de 2023.

L’Arc de triomphe s’élève à une hauteur symbolique de 44 mètres, correspondant à la durée de la Guerre patriotique. La structure se compose de 10 étages et d’une terrasse. Celle-ci abrite une installation représentant le chiffre « 8 », en hommage à la Journée de la Victoire (le 8 novembre). Une salle d’exposition intitulée « Galerie de la Victoire » a été aménagée au neuvième étage.

D’importants travaux d’aménagement paysager et de développement des infrastructures ont été réalisés dans l’ensemble du parc, incluant l’installation de fontaines ainsi que de systèmes d’éclairage et de musique.