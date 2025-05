Khankendi accueille une conférence scientifique et pratique intitulée « L’héritage d'Heydar Aliyev : la Constitution azerbaïdjanaise et la restauration de notre souveraineté »

Khankendi, 7 mai, AZERTAC

Organisée conjointement par l’Université du Karabagh et la Bibliothèque présidentielle, une conférence scientifique et pratique intitulée « L'héritage d'Heydar Aliyev : la Constitution azerbaïdjanaise et la restauration de notre souveraineté » a entamé ses travaux aujourd’hui dans la ville de Khankendi.

La conférence a été consacrée au 102e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev.