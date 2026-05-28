Khodjaly: Ilham Aliyev se familiarise avec les conditions créées dans les logements privés destinés au personnel militaire MIS A JOUR VIDEO

Khodjaly, 28 mai, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a inspecté jeudi les aménagements réalisés dans des maisons privées rénovées et destinées au personnel militaire du ministère de la Défense, dans le district de Khodjaly.

Le chef de l'État a été informé des travaux effectués.

On compte 191 maisons privées sur le site. Parmi celles-ci, une compte deux pièces, 70 trois pièces, 93 quatre pièces, 8 cinq pièces et une huit pièces.

On y trouve également 18 maisons à deux étages de sept pièces.

Les aménagements nécessaires au confort des résidents ont été réalisés dans ces maisons.

Il convient de noter que la mise à disposition de logements de fonction pour le personnel militaire et l'amélioration de leurs conditions de vie constituent des axes majeurs de la politique sociale menée par l'État azerbaïdjanais. Cette approche vise principalement à répondre aux besoins sociaux des militaires et de leurs familles. À ce jour, des projets concrets ont été mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie de milliers de militaires et leur fournir un logement financé par l'État.