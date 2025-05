Kiev, 3 mai, AZERTAC

L’Ukraine est en état de guerre depuis plus de trois ans. L’une des villes les plus touchées par les frappes aériennes au cours de la période écoulée est la capitale, Kiev. Cependant, malgré la guerre, Kiev, située sur les rives du Dniepr, n’a pas perdu son charme et son émerveillement.

L’AZERTAC présente un photoreportage depuis la ville de Kiev.

Emil Husseynli

Envoyé spécial de l'AZERTAC

Kiev