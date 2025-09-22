l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

Kim Jong-un : éventualité d'une rencontre avec Trump s'il ne parle pas de dénucléarisation

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a évoqué l'éventualité d'un tête-à-tête avec le président américain Donald Trump à la condition de ne pas toucher au sujet autour de la dénucléarisation, alors qu'il donnait des explications sur l'impossibilité d'abandonner les armes nucléaires à l'occasion de la 13e session de la 14e Assemblée populaire suprême (APS) tenue dimanche dernier à Pyongyang au palais de Mansudae, d'après un rapport publié par l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

D'après le rapport, Kim a indiqué que «j'ai personnellement un bon souvenir de l'actuel président américain, Donald Trump», ajoutant que «si jamais les Etats-Unis abandonnent leurs obsessions téméraires sur la dénucléarisation (du Nord) et souhaitent vraiment une coexistence avec nous en se basant sur la reconnaissance de la réalité, nous n'avons pas de raison de ne pas avoir de face-à-face.»

Ces propos du dirigeant nord-coréen sur sa bonne relation avec Trump sont les premiers par Kim Jong-un lui-même alors que sa sœur cadette, Kim Yo-jong, avait dit dans un communiqué publié en juillet dernier : «Je ne veux pas nier le fait que la relation personnelle entre le chef de notre Etat et l'actuel président américain n'est pas mauvaise.»

Le président américain a confirmé son intention de venir en Corée du Sud à l'occasion du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) qui aura lieu fin octobre à Gyeongju, une ville historique située dans le sud-est de la péninsule coréenne. Il prévoit de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping sur place alors que les observateurs commencent à parler de l'éventualité d'un rendez-vous surprise entre Kim Jong-un et Trump.

Dans un discours donné à une réunion des parlementaires le week-end dernier, Kim Jong-un a clarifié que «la possession de l'arsenal nucléaire de notre pays est maintenant inscrite dans la Constitution», affirmant qu'«il est devenu absolument impossible de voir la dénucléarisation», «tout le monde sait bien ce que feront les Etats-Unis après le désarmement et l'abandon des armes nucléaires. […] Il n'y aura jamais de négociations pour échanger quelque chose avec les pays ennemis pour obtenir une levée des sanctions.»

«Le temps est de notre côté alors, si jamais, eux, ils croient nous vaincre avec leurs forces ou sanctions, ce sera un calcul erroné», a dit Kim Jong-un en ajoutant des menaces contre le Sud : «Si la 1ère mission des armes nucléaires disparait, la 2e mission s'applique. Dans ce cas précis, la Corée du Sud et les pays alliés à proximité subiront un effondrement de leurs forces armées et de leurs substructures.»

A propos de sa politique vis-à-vis du Sud, Kim a réitéré sa position ferme en disant : «Inévitablement, l'unification n'est pas nécessaire. […] A quoi ça sert que nous fassions une unification qui n'est pas possible, sauf le cas de disparition de l'autre.» «La république de Corée est une entité déformée, hémiplégique et américanisée dans tous les domaines alors qu'elle est un pays colonisé et subordonné qui est devenu hétérogène de notre pays. C'est ainsi un autre pays.»

L'APS est la structure législative et les élus ont adopté des lois concernant la gestion des céréales, les droits de propriété intellectuelle et la gestion urbaine durant les deux jours de la 13e session de la 14e APS les 20 et 21 septembre à Pyongyang.

ace à la déclaration de Kim Jong-un, le gouvernement sud-coréen a réitéré ce lundi sa position initiale consistant à «soutenir le dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis» et maintenir la fermeté sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Un officiel du bureau présidentiel de Séoul a indiqué que «nous tâcherons de mener nos efforts pour établir une péninsule coréenne sans armes nucléaires et consolider la paix».

Cet officiel du gouvernement sud-coréen a ajouté que «notre gouvernement respecte le régime nord-coréen et ne cherchera jamais une unification par absorption du Nord et n'a pas l'intention de mener des actes d'hostilité».

De son côté, le ministère des Affaires étrangères a réagi en disant que «la Corée du Sud et les Etats-Unis ont toujours réitéré leur position d'ouverture au dialogue avec la Corée du Nord afin de résoudre les problématiques nucléaires nord-coréennes», ajoutant que «nos deux pays maintiendront les collaborations et communications étroites sur la globalité des politiques vis-à-vis du Nord, incluant le dialogue entre Washington et Pyongyang.» (Yonhap)

 

