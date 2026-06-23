Kim Jong-un appelle à développer l'arsenal nucléaire pour «conquérir le monde»

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à des efforts pour développer davantage l'arsenal nucléaire de son pays «avec le but de conquérir le monde», a rapporté ce mardi l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Selon la KCNA, le Parti du travail a tenu la deuxième réunion plénière du 9e Comité central du Parti du travail pendant trois jours, depuis samedi, avec la présence du leader nord-coréen Kim Jong-un, afin d'évaluer les résultats des politiques nationales du premier semestre de l'année et d'examiner le programme établi lors d'un grand congrès du Parti en février.

La réunion a permis de réaffirmer l'engagement de la Corée du Nord à étendre ses forces nucléaires, en les décrivant comme «le cœur de la souveraineté militaire» de la nation et «le pivot de l'application de la stratégie de dissuader ou de faire la guerre».

Selon le média nord-coréen, les participants de la session plénière ont été d'accord à l'unanimité pour dire qu'«exercer minutieusement la position d'un Etat doté de l'arme nucléaire est le moyen le plus correct et unique de répondre activement et avec assurance à la situation militaire et politique internationale imprévisible qui devient compliquée à plusieurs égards».

«Avec la technologie nucléaire comme base, des plans plus étendus, innovants et encourageants seront réalisés à une vitesse croissante», a dit la KCNA, ajoutant que Kim «fixe les objectifs pour mettre en œuvre de façon dynamique le travail pour augmenter les capacités de défense sans pause, à notre propre manière et avec le but de conquérir le monde».

La réunion a également promis d'accélérer la construction d'un croiseur stratégique à missiles guidés de 10.000 tonnes, qui a été décidée par le Parti en avril.

Pyongyang a réitéré sa politique de désigner la Corée du Sud comme son ennemi le plus hostile et a fortement critiqué l'alliance militaire entre Séoul et Washington, dont la réunion du Groupe consultatif nucléaire (NCG) pour la dissuasion nucléaire qui s'est tenue plus tôt ce mois-ci.

Le média a dénoncé le NCG comme «un corps de guerre nucléaire dont le but est d'attaquer la Corée du Nord», en affirmant que la réunion «a élaboré des scénarios détaillés de guerre nucléaire, dont le mode de guerre, la séquence des missions, les exercices et les éléments opérationnels».

Selon la KCNA, Kim a souligné la nécessité de fortifier «la frontière sud» et de construire de nouvelles bases navales et d'autres infrastructures militaires pour renforcer la défense du pays.

La Corée du Nord a mis l'accent sur la nécessité de fortifier sa frontière avec la Corée du Sud. Le mois dernier, Kim a tenu une réunion avec les commandants des forces armées et a ordonné le renforcement des unités en première ligne après avoir demandé de déployer un nouvel obusier automoteur le long de la frontière d'ici la fin de cette année.

Dans le cadre d'un remaniement de la direction du Parti, Jo Yong-won a été élu secrétaire du Comité central du Parti, se voyant réinstallé de facto à l'un des postes les plus importants du pays. Jo était président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême (APS).

Par ailleurs, Kim Jae-ryong a été démis de ses fonctions au présidium du Politburo du Parti et de ses postes de secrétaire et directeur de département. Les raisons de ce remaniement ne sont pas encore claires, mais elles pourraient être liées aux déboires judiciaires de Park Hee-chol, directeur adjoint du bureau politique général de l'Armée populaire de Corée (APC), pour des allégations de corruption.

La réunion a également mis en avant le charbon comme un pilier stratégique de l'économie, en appelant à une refonte du secteur et des communautés minières.

Kim a souligné que l'élimination du «retard séculaire de l'industrie» était une «question stratégique d'une importance majeure», non seulement pour le plan quinquennal en cours, mais aussi pour le développement économique à long terme du pays.

La réunion plénière a confirmé «la volonté inébranlable» de mettre la vision de Kim en application, en déclarant que la modernisation du secteur du charbon sera d'«une importance historique majeure pour stimuler rapidement l'ensemble de l'économie».

Le congrès de février, le plus important rassemblement politique du pays et le premier du genre depuis 2021, s'est déroulé du 19 au 25 février. Il a vu le dévoilement des grandes orientations concernant l'économie, la défense et la diplomatie pour les cinq prochaines années et la réorganisation de la direction du Parti. (Agence Yonhap)