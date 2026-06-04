Kim Jong-un inspecte une nouvelle installation de production de matières nucléaires

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a effectué une visite d'inspection dans une usine de production de matières nucléaires qui a ouvert récemment, a rapporté ce jeudi l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA). Au cours de ce déplacement, le leader a appelé à poursuivre le développement de l'arsenal nucléaire du pays, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

La visite s'est déroulée hier avec la participation de hauts officiels du Parti du travail, a-t-il été détaillé. Kim a présenté un projet visant à renforcer «de manière exponentielle» les forces nucléaires nord-coréennes. La dépêche n'a pas donné d'autres détails, notamment sur le lieu de cette installation. Selon des experts à Séoul de la Corée du Nord, l'installation en question serait une nouvelle usine à Yongbyon, dans le nord-ouest du pays.

Kim a déclaré que «la capacité de production de matières nucléaires pour armes a plus que doublé» durant les cinq dernières années grâce aux scientifiques du pays.

«Les menaces potentielles et les crises imprévisibles à long terme illustrent davantage l'urgence» d'accroître la force de dissuasion nucléaire «à la fois en termes de qualité que de quantité, et de manières soutenue et accélérée», a ajouté le dirigeant, rappelant que Pyongyang n'a aucune intention de renoncer à ses ambitions nucléaires.

La KCNA a aussi indiqué qu'«une importante réunion consultative visant à renforcer les forces nucléaires» s'est tenue dans cette installation, où Kim a publié «un plan d'action pour accélérer rapidement le développement qualitatif et quantitatif» de la puissance nucléaire nord-coréenne.

Un responsable du ministère des Affaires étrangères à Séoul a réagi à cette annonce en rappelant que les activités nucléaires auxquelles s'adonne Pyongyang étaient «en violation claire de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'une remise en question du régime international de paix, de sécurité et de non-prolifération».

«Le gouvernement suit de près les activités impliquant des installations nucléaires nord-coréennes en étroite coordination avec nos pays amis», a-t-il ajouté.