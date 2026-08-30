Kirghizistan : Les agences de presse discutent du soutien informationnel au potentiel touristique des pays de la CEI

Cholpon-Ata, 30 août, AZERTAC

La 35e réunion du Conseil des dirigeants des agences de presse des États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) (Informchoura) s'est tenue à Cholpon-Ata avec le soutien organisationnel de l'agence de presse kirghize KABAR.

La réunion a été organisée à la veille de l'ouverture des Jeux mondiaux nomades et de la réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

La réunion de l’Informchoura a rassemblé les directeurs et représentants des agences de presse suivantes : AZERTAC (Azerbaïdjan), BELTA (Bélarus), KAZINFORM (Kazakhstan), KABAR (Kirghizistan), TASS (Russie) et TDH (Turkménistan).

Parmi les sujets abordés figuraient le soutien informationnel des agences d'information étatiques pour le développement du potentiel touristique des pays de la CEI, et la promotion des Jeux mondiaux nomades comme symbole de tradition et d'identité nationale, de culture et de sport, d'amitié et d'hospitalité.

Les événements consacrés au 35e anniversaire de la CEI et sur les activités du nouveau site web de l'Association des agences de presse nationales des États membres de la CEI (ANIA) ont été également discutés.

Les participants à la réunion ont été informés des projets touristiques de l’'AZERTAC, y compris du projet « Si j'étais un touriste » qui présente les sites touristiques, historiques et culturels du pays.