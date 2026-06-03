Kobakhidze : La coopération entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Türkiye revêt une importance particulière pour nous

Tbilissi, 3 juin, AZERTAC

« La Géorgie attache une importance particulière au développement de sa fonction de transit et à l'amélioration de ses capacités de connectivité, et à cet égard, la coopération entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Türkiye revêt une importance particulière », a déclaré le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze, dans sa déclaration aux journalistes.

Selon le Premier ministre, la nouvelle ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est un projet historique et la meilleure expression de la coopération réussie entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Türkiye.

« Ce projet illustre parfaitement l’étroite coopération que nous entretenons avec nos pays amis. Cette coopération sera encore renforcée », a ajouté Kobakhidze.